小心！貧血+持續性腹痛 恐是「大腸癌」找上門

貧血又持續腹痛，小心這是腸癌的警訊！一位55歲男性長期輕度貧血，右上腹痛持續3個月，經3種檢查才發現已罹患腸癌第3期。專科醫師表示，腸癌在癌前病變或早期症狀不明顯，多是經由篩檢才得以發現，因此當出現症狀就醫時，常常已是第2期或更嚴重。

中央社報導，書田診所胃腸肝膽科主任醫師邱展賢表示，大腸癌常見的症狀，包含不明原因腹痛超過1個月以上且疼痛位置固定、排便習慣改變、腹瀉便秘交替、大便無法解乾淨的感覺、血便、貧血、體重減輕等。

邱展賢分享病例，一名76歲男性，3年前曾接受大腸鏡檢查，發現有息肉並切除，近期因左上腹痛，糞便潛血呈陽性，大腸鏡檢查發現在位於脾彎部的大腸癌第2期。另一55歲男性長期有輕度貧血，右上腹持續疼痛3個月，且體重減輕6公斤，檢查發現罹患腸癌第3期。

邱展賢提醒，腹痛易被忽略，當疼痛位置固定，持續超過1個月應留意。他說臨床觀察發現，有些病人合併長期貧血，也跟腸癌會慢性出血有關。

邱展賢引述美國癌症研究協會說法，大腸癌是最可預防的癌症類型之一，一半的大腸癌可以預防，透過定期大腸癌篩檢，早期癌的治癒率和5年存活率都可超過8成5。目前衛福部有補助50至74歲民眾每2年一次糞便潛血檢查，可以多加運用。

(中時電子報)