政府頻頻向台商招手，希望台商回流台灣設廠，但廠商缺地的問題卻一直沒有解決，台中市議員李榮鴻關切台中市工業區規劃開發進度，並且指責民進黨執政國土規劃錯誤，前市長林佳龍對海線重大產業園區開發案喊停，導致海線工商業發展受阻。經發局長張峯源則表示，對於李榮鴻議員的建議，市府會審慎評估。

李榮鴻說，台中市粗估有1萬8千多家未登記工廠，選舉到了中央只考量選票，祭出特定工廠登記有20年輔導期，但工業廠方用地不足，業者質疑花大錢辦登記後，恐怕還是難以合法化。

李榮鴻指出，違規工廠要合法化，最大問題是卡在工業廠房用地不足，過去前市長胡志強曾在海線地區規劃甲南產業園區，面積大約有243公頃，甲南產業園區擁有雙港、鐵路及公路的優勢，緊鄰國道四號高速公路，也鄰近台中機場和台中港，具有交通便捷的優勢，但前市長林佳龍上任後逢胡必反喊卡，讓整個開發案中斷，四年任期過去，開發工業區幾乎零進度，民進黨議員如果要抱怨工業廠房用地不足，應該先怪前市長林佳龍。

李榮鴻強調，台中市多個鄰近市區的工業區地價昂貴，中小企業根本難以負荷，市府應該規劃在地價較便宜的海線地區開發工業區，並且考量重啟甲南產業園區的開發案，以提供業者比較平價工業廠房用地。

(中時 )