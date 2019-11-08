現代人多外食，餐餐高油、高鹽、高糖的結果，造成三高族群越來越多，若無法控制飲食衝動，專家表示，其實每天吃30公克的黑巧克力，就能發揮驚人功效，不但能清血管、降血壓，還能幫助減重。

《早安健康》報導，根據德國研究指出，由於巧克力能使血液暢通，提升血管柔軟度，每天固定吃兩塊黑巧克力，收縮壓可降低三毫米汞柱，舒張壓可降低二毫米汞柱，不過要注意的是，得吃純度百分之百的黑巧克力，否則不但無法發揮功效還可能發胖。

法國知名心臟科專家及營養學家費德里克．薩德曼實驗證實，當你開始想吃一些油膩的食物時，先嚼二小片純巧克力，會發現結果立即見效，不但飲食衝動會被打住，而且不會感到沮喪。科學研究證明，這是一種生理機制，飢餓時生長激素上升，但攝取30公克的黑巧克力後，會使生長激素大幅下降，因此食欲也跟著驟降。

此外，黑巧克力除了能暫時止餓，竟然還有減重的效果，雖然純的黑巧克力每100公克有540卡，但美國一項研究結果顯示，有固定吃黑巧克力習慣的人，BMI值比不吃黑巧克力的人還低。研究員認為，可能跟巧克力紓壓的功效有關，緩和了大吃大喝的衝動，但研究人員強調，只能適量攝取，每天最多吃三十公克，不能狂吃。

(中時電子報)