林務局新竹林管處將於12月28、29日辦理約僱森林護管員甄試，圖為負重跑走項目。（新竹林管處提供／巫靜婷苗栗傳真）

林務局新竹林管處將於12月28、29日辦理約僱森林護管員甄試，預計入取10名，其中包含原住民族保障2名，起薪2萬7434元，甄試簡章將於11月9日公告於官網，並受理報名至12月9日止，新竹林管處表示，報考一律採通訊報名方式，歡迎有志之士加入「森林護衛隊」行列，共同守護山林。

新竹林管處說明，森林護管員將從事森林資源管理、森林保護、林地管理、植樹造林、撫育更新、步道巡護、棲地及野生動植物管理、治山防災、林道維護、工程測繪與監工、林業設施維護，及其他森林護管法規，規定之相關工作；為助於原鄉文化交流及資訊諮詢，因此至少錄取2名原住民族。

約僱森林護管員甄試分2階段舉行，第1階段術科測驗於12月28日舉行，測驗科目為實地騎乘循環檔機車及負重跑走，成績合格者始得參加第2階段12月29日舉行的筆試與口試，甄試方式、科目及內容，詳見11月9日公告之甄試簡章。

甄試簡章將於新竹林區管理處網站（https：／／hsinchu.forest.gov.tw），訊息專區－最新消息－事求人區域中公告，簡章不另行販售，受理報名至12月9日止，一律採通訊報名方式，不受理現場與電子郵件報名，詳細資訊請電洽人事室03－5244354楊小姐。

(中時 )