台中市母子3人陳屍套房，台中市警方今天中午在彰化一間網咖逮捕陳女同居陳姓男友，坦承感情糾紛，情緒失控悶死3人，雙胞胎是他和陳女愛的結晶，29歲陳姓少婦之前也有過一段婚姻，老大、老二目前和前夫住在南投，2018年產下雙胞胎，戶籍登記在彰化縣，領有未就業育兒津貼，共7000元。

台中警方逮捕同居兇手，偵訊中。（張妍溱攝）

陳女是竹塘鄉的養女，和娘家感情不錯，但是2011年結婚後就搬離彰化，戶籍也遷出，後來她的養父也死亡了，和娘家只有過年過節的聯絡，已經很少回家。但命案發生，家人都緊急前往台中處理。

陳女第1任婚姻是南投的田姓男子，育有1子、1女，這段婚姻從2011年維持到2017年離婚。

陳女在2017年離婚的同年年底，生下一對雙胞胎，才又將戶籍遷回彰化竹塘，但登記單獨扶養，孩子從母姓，雙胞胎領取彰化縣政府未就業育兒津貼，每名3500元，共7000元，這項育兒津貼可以領到3歲。

警訊中，被逮捕陳姓同居男友坦承和陳女生下雙胞胎，陳女和男友怎麼認識、復合

、相處過程，以至於痛下殺手，還待了解。

彰化縣政府社會處表示，陳女所生的一對雙胞胎，儘管登記在彰化縣，但母子平常都居住台中，沒有過高風險或兒少保護等紀錄。但命案發生，已經派員關心家屬，後續將視案家需求提供必要之協助。

(中時 )