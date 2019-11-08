性愛娃娃產品不斷推陳出新，英國一家公司推出全英國第一款帶有可拆卸式陰莖性別可自由切換的「跨性別性愛娃娃」，該公司的發言人表示，他們「已聽到了大眾的需求」，特別隆重推出。

製造此性愛娃娃的sexdolls.com公司說，新產品的名稱叫Alondra，賣點是裝置有可拆卸置換的陰莖、陰道、和巨乳，並且可以根據使用者的喜好特別訂製，售價1300英鎊(約5萬元新台幣)。該公司總裁勞森(Brent Lawson)說：「距離做到性愛機器人跟真人難以分辨的地步，日子已經不遠了。」 他補充說：「在過去的幾年中，機器人技術和AI部分得到了廣泛的報導，因此公眾對此產品接受度正在取得進步，多年來，我認為我們在現實上已取得長足進步，不過我希望未來還可以有更多的創新。」

不過性愛娃娃也引發了人們的憂慮，認為以未成年人為模型的性愛娃娃可能對戀童癖產生鼓勵作用，誘發戀童癖和性侵犯的性幻想。

(中時 )