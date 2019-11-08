為因應未來人才需求變革，義守大學近兩年來積極跨域整合，引入智慧科技專業，鼓勵師生跳脫框架，翻轉產學研合作模式，除以「跨域創新、競逐全球」為辦學主軸，更跨域整合「醫學、智慧科技」領域，同時開設〈健康醫學密碼〉等課程具體落實，積極發展義大成為以醫學、智慧科技為核心，具跨域創新、產學服務能力的國際化綜合型大學。

根據世界經濟論壇（WEF）的2018年《未來就業報告》指出，行動網際網路、AI人工智慧、大數據分析和雲端技術將驅動新的變革，也影響未來工作；致力於培育未來人才的義大校長陳振遠表示，義大具有全國唯四設有醫學院的綜合大學優勢，同時因應未來社會變局，大刀闊斧在課程設計上融合創新，新學期即開設校級通識〈健康醫學密碼〉核心課程，一方面呼應現代人重視智慧醫療議題，更凸顯義联集團辦學特色，聘請優秀師資群共同開課，期能替學生奠定一輩子受用的健康知能。

義大「通識教育中心」主任蔡夙穎指出，〈健康醫學密碼〉內容涵蓋四大主軸︰健康促進、健康診斷、疾病防治、輔助療法，以及十大健康議題︰人體的奧妙、吃對好健康、基本救命術、心靈療癒、健康檢查、遠離現代文明病、遠離傳染病、聰明用藥、中醫養生、舒壓療法，並結合生活情境，凸顯健康核心價值，務實教導學生如何活得健康；課程中同時邀請中華民國紅十字會分班授課，指導急救訓練與協助考照，且錄製上傳數位平台，提供線上重複學習，亦可分享親友，鼓勵義大生落實助人助己的健康人生。

該課程獲得義大醫院院長杜元坤、義大癌治療醫院院長洪朝明、義大大昌醫院院長張基昌，以及義大醫學院院長陳翰容共同推薦；陳翰容院長認為健康很重要，要把身體顧得好，才能有效從事各方面工作、對社會國家有所幫忙；洪朝明院長也強調「機會是留給『健康』的人」，健康可說是人生重要課題，也是幸福生活基石，大學生正值人生獨立的初始階段，也是自我健康照顧的開端，此時所培養的習慣，對未來出社會後的健康型態影響很大，期望透過修課協助培養一輩子受用的觀念。

(旺報 )