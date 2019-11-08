美農業部：陸採購近14萬噸大豆 15:142019/11/08 工商 譚有勝 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美國農業部表示，中國購買了13.6萬噸美國大豆。這筆交易約相當於兩船大豆，是11月1日以來首批迅速銷往中國的美國農產品。出口數據亦顯示，中國自8月以來首次訂購美國高粱。 農業部稱，截至10月底止當周向中國出口銷售的大豆總計為95.63萬噸，創下4周新高，期間有82.13萬噸正在運輸。一周發貨量為2月21日止當周以來最高，當時對中國的出口為138.4萬噸。 (工商 ) #中國 #美國 #大豆 #出口 #農業部 也許您會感興趣 推薦閱讀 專家傳真－中國股票配置有策略 政策型基準選擇影響最大 04:102019/11/04 產業特刊 遊說美國：台灣能成華府心裏最軟那塊？ 17:112019/11/04 國際 伊朗人質事件40週年 示威民眾嗆美國去死 20:462019/11/04 國際 大陸26條 蘇貞昌：是壓迫、而且還抓牢牢 12:382019/11/05 政治 全球經濟放緩...美9月貿易赤字大減 04:102019/11/06 全球財經 VOA衛視可以偷照片嗎 04:102019/11/06 時論廣場 美退出後 巴黎協定的未來 04:102019/11/06 時論廣場 大陸研發的新品種大豆「合農71」創每畝單產紀錄 17:362019/11/07 兩岸 美對中 從脫鉤到選擇性脫鉤 04:102019/11/08 時論廣場 大陸訂購了13.6萬噸美國大豆 09:262019/11/08 兩岸 國際熱門新聞 看看庫德族！美專家：川普可能拋棄台灣 - 國際 嗆美背棄歐洲！法總統：北約正腦死 - 國際 錯棋！美原可將「木馬」崁入華為 川普卻不要 - 國際 取消加徵關稅不利連任？白宮強烈反對 川普顧問跳腳 - 國際 如何說服美政府？比爾蓋茲教華為這一招 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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