美國農業部表示，中國購買了13.6萬噸美國大豆。這筆交易約相當於兩船大豆，是11月1日以來首批迅速銷往中國的美國農產品。出口數據亦顯示，中國自8月以來首次訂購美國高粱。

農業部稱，截至10月底止當周向中國出口銷售的大豆總計為95.63萬噸，創下4周新高，期間有82.13萬噸正在運輸。一周發貨量為2月21日止當周以來最高，當時對中國的出口為138.4萬噸。

(工商 )