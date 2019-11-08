網友臉書發文。(圖/翻攝自臉書「韓國瑜後援會」)

國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜被周刊爆料2011年曾於台北市南港購買7200萬豪宅，綠營蜂擁狂攻。網友卻直言，這是民進黨的「七傷拳」，想打韓7200萬，不料卻反讓外界挖出更多他們炒地皮惡跡；要打財產破滅庶民神話，卻意外把火一直燒到自家人身上。

網友在臉書社團「韓國瑜後援會」發文，表示：「好一招進化版七傷拳，傷敵三分、自損七分。想打7200萬，結果打到逼大家去挖出綠營更多真正在炒地皮的，個個都億來億去的，繼扶龍堅之後又一神話！助攻憲，繼續打！千萬不要停！這樣才能提醒大家民進黨是多麼的惡質！靠X三小大立委段宜康、陪睡說洗版王邱議瑩、跳海扶龍王世堅、皮箱300萬陳明文！」

發文網友更直言：「本來要打財產破滅庶民神話，卻意外把火一直燒到自家人身上。現在又想轉風向改扯『誠信』，那就先去問問『四尾土龍騙神明』的誠信在哪裡吧！左轉右轉全都打到自家人，真是轉吧轉吧七彩雙標黨！『四維八德』不懂沒關係，人民會提醒你們什麼叫『官逼民反』！就繼續的打負面選戰，千萬不能停！」

文章一出，迴響熱烈。網友紛紛回應：「習慣他們睜眼說瞎話，說謊成性，是執政者優勢在這！完全毫無政績的政府！上樑不正下樑歪啊…無需與他們計較！民意，民心思變！」「當初也是打金孫的『誠信』，可是現在好像又要合體了耶？」「裝睡的永遠叫不醒」、「蔡小姐講誠信問題耶」、「綠營抹黑最後都會打到自己，活該，明年保證下架民進黨」。

(中時電子報)