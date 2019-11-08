大古山休閒農業區以野百合為休區主要花卉，夜景可俯瞰整個桃園市區，更有許多性質不同的特色農遊體驗，無論是了解魚菜共生的新形態農作法則，體驗從產地到餐桌有機蔬菜的採摘，或是到鹿場與小鹿賽跑，更有專業天然植物槌染教學，帶你遠離都市，體驗心靈的祥和與沉澱。

自己動手採摘新鮮蔬菜。

休區內的有機農場，提供小學生營養午餐的主要蔬菜來源，一個個網室栽種不同的菜種，從翻土、養土、育苗到生長成可食用的蔬菜，遊客可以體驗餵雞、蔬菜採摘的樂趣，農場內有些蔬菜甚至可以生吃，品嘗蔬菜最天然的甜味，老闆堅持有機栽種，保證蔬菜的品質。

使用花花草草槌染出的手帕。

由雞舍改造成的農場，飽含主人遺世獨立的藝術家風格，採用極簡、天然的材料布置而成的工作室，是農場主人放鬆的舒適圈，在這裡可以做手工槌染的體驗，親自設計並採集所需的材料，在布料上用花、葉敲出汁液，使其沾染在布料上，配合著紋理與形狀，槌染出獨一無二只屬於自己的作品。(桃園市政府農業局 廣告)

(中時電子報)