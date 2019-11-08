澳洲阿德雷德巨人隊參訪嘉義市城隍廟，入境隨俗參拜。（廖素慧攝）

球員開心擁抱城隍廟財神殿金元寶沾財氣。（廖素慧攝）

澳洲阿德雷德巨人隊參訪嘉義市城隍廟，參觀神轎。（廖素慧攝）

味全龍VS澳洲阿德雷德巨人隊的「巨龍抵嘉．台澳大戰」交流賽，9日在嘉義市立棒球隊開打，澳洲球隊8日抵達桃園機場後，直奔國定古蹟嘉義市城隍廟參訪，城隍廟董事長賴永川熱情接待，球隊入境隨俗參拜城隍爺神尊，並參觀匾額、神轎等文物。

城隍廟支持嘉義市政府復興嘉義市棒球運動、推動本市五級棒球運動，贊助提供國小、國中及高中學生9日及10日台澳棒球賽入場門票2000張，以期為復興棒運打響第一炮。

澳洲阿德雷德巨人棒球隊8日上午6時30分抵桃園機場，即由領隊戴維森帶領球隊，首站直奔嘉義市城隍廟，入境隨俗參拜城隍爺（清代縣太爺），認識台灣的宗教信仰文化，了解各神尊的特色，同時，由賴永川董事長陪同祈願城隍爺庇佑球賽順利。

球隊參觀廟內神轎、匾額等百年歷史文物，聆聽古蹟文物導覽解說，對財神殿的摸招財金元寶求財運的民俗信仰大感新鮮，球員開心地撫摸或擁抱金元寶。

嘉義市是棒球原鄉，1931年在甲子園揚威樹立了KANO精神，帶動全台棒球熱，中華職棒創始球隊味全龍復出後選擇在嘉義市立棒球賽首辦國際交流賽「巨龍抵嘉．台澳大戰」，由總教練葉君璋、教練黃煚隆、張泰山等率領新生味全龍，對戰澳洲職棒聯盟阿德雷德巨人隊。

(中時 )