自稱「華爾街天后」，標榜自學出身的Great Trading Studio創辦人陳莉婷，沒有任何專業證照卻開設期貨、外匯、美股等投資課程，學費從數萬元到20餘萬元不等，一年套餐24萬元，事後有她的「學生」卻抱怨沒有獲利，向檢調告發，台北地檢署偵查後，依違反《證券投資信託及顧問法》及《期貨交易法》提起公訴。

檢方調查，台大地質系暨化工系雙主修畢業的陳莉婷，並沒有任何證券或期貨投顧的專業證照，卻自2016年12月起「開班授課」，開設期貨、外匯及美股的課程，同時，為了取「發財」的諧音，陳莉婷的學費都是以「88」收費，例如新手外匯課程收費58888元，即使線上教學都是每月4888元。

不過，陳女的課程卻在學生間頗有爭議，網路反應不一，有學生抱怨陳莉婷的課程沒有內容，只是在分享她自己的投資經驗，也沒有教操作，更沒有因此投資獲利。

檢方查出，陳莉婷的近百名學員共繳2949萬元「學費」，陳女沒有任何證照也未經主管機關許可，即經營證券投資顧問及期貨顧問業務，依違反《證券投資信託及顧問法》、《期貨交易法》等罪將她起訴。

(中時 )