教育部持續鼓勵教育國際化各項交流，其中，法國高等學院預備班（Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles）提供台灣高級中學優秀數理畢業生進修名額，前往法國接受專業領域課程培育。2020年法國高等工程學院預備班甄選考試錄取名單出爐，經法國在台協會通知教育部，台灣師範大學附屬高級中學陳宗震及隋傳偉通過甄選，10月31日已由法國在台協會派員面談，2人都獲錄取。

法國為專門培養高等專業菁英學生，設有高等學院特殊學制，主要進修領域涵蓋工程、科學、人文、文學、商業及管理等方面，修業完成後授予碩士學位，畢業生多數成為法國行政部門及業界管理階層的優秀人力。

設於高級中學內的高等學院預備班，是專為高中優秀畢業生準備高等學院入學競試所設立，學生修業2年，就讀期間需修讀數學、物理、化學、工程、科技及資訊等專業領域課程，相當於國內大一至大二課程。

教育部表示，為促進我國與法國學術交流與人才培育，使我國高級中學優秀數理畢業生有機會接受國外專業領域課程培育，法國自2006年起提供高等學院預備班進修名額給臺灣高中數理成績優秀應屆畢業生就讀，至2019年已有51名學生錄取。

教育部提到，2020年甄選考試於今年9月29日在台北市立建國高級中學、台中市立臺中第一高級中等學校及高雄市立高雄高級中學舉行，共37人報名，作答結果經送回法國批閱，依筆試成績確定2名通過；法國在臺協會於甄選名單出爐後，於10月31日面談，並決定全額錄取。

教育部指出，自108年11月起，2名獲選學生將在法國在台協會指定的語言中心學習法語課程，109年7月中旬赴法國語言機構學習法語，並熟悉法國的生活環境，以利同年9月初正式進入法國高等工程學院預備班。

教育部指出，學生在預備班就讀2年學費，將由法國政府全額補助，原則上我國學生獲得的待遇與法國學生完全相同；教育部則補助學生台北至法國來回機票各1張；其餘如註冊費、行政雜費、食宿費、交通費及保險費等，則由學生負擔。

(旺報 )