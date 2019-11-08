58歲「長腿姐姐」馬世莉，因為擁有高挑火辣身材，加上甜美外型，讓她身邊不缺乏追求者，和小9歲男友雖愛情長跑14年，但卻遲遲未互許終生，不過最近卻在臉書吐露心聲：「有想結婚的衝動」，讓人好奇是否好事近了。

馬世莉臉書貼出影片連結影片連結，一看是好友谷懷萱跟徐展元上節目，大聊相識相戀到結婚的過程，或許是相愛故事太甜蜜，讓她忍不住表示：「有想結婚的衝動了」，至於為何與男友愛情長跑14年卻未結婚，她之前上節目時曾透露有段論及婚嫁的戀情，不過男方因為缺乏安全感，因此相當黏人，導致雙方原本決定訂婚卻緊急喊卡，也讓她大嘆：「原來人心是會變的」。

對此網友也紛紛給予建議，「晚年有個伴互相扶持會比較好」、「晚年有個伴互相扶持會比較好」、「姐，衝動一點，等妳的囍訊囉」、「姐，衝動一點，等妳的囍訊囉」、「挑好選好日子，就衝動下去」。

(中時電子報)