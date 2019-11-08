北市聯醫企業工會秘書高若想提出，「非醫師」有3成的年收入來自獎勵金，而「醫師」則有8成，認為年收入應直接編列人事成本。（游念預攝）

台北市立聯合醫院爆發員工砍薪事件，北市聯醫企業工會理事長郭簣瑩氣憤的說，今年自6月起「非醫師每月績效獎金」遭院方打6折，且中秋獎金更大幅減少，甚至只有17元。郭簣瑩指出，院方回應砍薪是因「健保點值調整」，但健保是全國性的，為何其他醫療單位沒有問題，並提出4大疑點，要求同樣為醫師出身的台北市長柯文哲更不應該放任聯醫。

北市聯醫企業和醫師職業工會今上午出面控訴聯醫今年9月發放中秋獎勵金大幅減少，因獎勵金占聯醫人員比例相當大，有醫師原本可領約15萬的中秋獎金，今年只有1萬，再加上績效獎金被砍，年薪最多少1成。郭簣瑩指出，甚至有護理師只拿到17元，根本是羞辱人，而聯醫的回應，竟是因「健保點值調整」，導致獎勵金減少，發放有困難。

北市聯醫企業工會秘書高若想提出，「非醫師」有3成的年收入來自獎勵金，而「醫師」則有8成，認為年收入應直接編列人事成本；另外，北市衛生局曾在中秋前撥補數億元供聯醫紓困，但中秋獎金還是遭砍，要求院方應出面說明。

高若想指出，院內的「績效評估小組」可決議30多億獎勵金如何發放，但有「基層員工」卻不知已被選為代表，根本沒出席開會，連投票結果都不透明，院方甚至拒絕公開會議記錄，遭質疑黑箱作業，要求績效小組應公開會議紀錄。

面對工會的控訴，聯醫副總院長黃遵誠解釋，聯醫是公立醫院與私立基金制度不同，獎勵金發放是依據中央頒布「公立醫療機構人員獎勵金發給要點」辦理，獎金減少並非薪資減少，從未因此扣減員工基本薪資。

黃遵誠強調，公務單位財務報表絕對公開透明，院方也多次辦理座談會和員工溝通；另外，「績效評估小組」委員為2年一屆，明年票選委員將通知工會推派人選。

(中時 )