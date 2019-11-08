花蓮縣鳳林鎮是有名的「慢活長壽鎮」，鎮裡環境清幽，鎮公所也趁村里長幹事公用摩托車汰換之際，首次添換20部電動自行車，鎮長蕭文龍說，換購電動自行車方便公務使用，也能節能減碳保護鳳林鎮環境，很值得大力推動。

服務民眾也要節能減碳！鳳林鎮公所召開里長、里幹事聯繫會報，除邀請調查局花蓮縣調查站副主任李德財進行假新聞宣導外，亦就各里需協助事項、已陳報事項辦理情形等逐一檢討、交換意見，鎮長蕭文龍宣布，鎮公所添購20部電動自行車，將分送至各里辦公處，供里長、里幹事公務使用，12位里長掌聲叫好。

為便於服務民眾，多年前政府曾統一購置公務摩托車給村里長、村里幹事使用，隨著環保法規改變與政策更迭，公務機車幾乎都已經淘汰殆盡，村里長、村里幹事為服務民眾，大多以自己的汽機車代步。

鎮長蕭文龍表示，強化為民服務，工欲善其事必先利其器，為感謝鄰長服務民眾的辛苦並提供他們安全的交通工具，鎮公所去年3月購買國產第一品牌自行車分送給鄰長，做為他們協助分送各項通知單、政令宣導的代步工具，反應良好。但各里里長、里幹事，出外洽公、會勘、分送通知單、兵單時，都只能用自己的汽機車代步，自掏腰包。

蕭文龍指出，為了讓里長、里幹事們服務鄉親之際，也能節能減碳保護環境，特別耗資49萬購置20部台灣第一國產品牌的電動自行車，其中18部將分送至各里辦公處，供12位里長、6位里幹事洽公代步之用，其餘2部則留在鎮公所，給公所同仁公務使用。期勉里幹事們善用這項交通工具，與里長合作，擴大照顧鳳林鄉親。

(中時 )