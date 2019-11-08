日本首相安倍晉三與南韓總統文在寅4日在泰國曼谷會面，並在韓方要求下短暫交談了11分鐘。《產經新聞》報導，南韓總統府公布的會談照片是韓方在未告知日本的情況下偷拍並對外公布的，南韓欲營造日韓關係改善的印象。日本政府對南韓處心積慮的安排感到不滿。

產經報導，安倍在曼谷出席「東協﹢3」(東南亞國協加日中韓3國)峰會前，先在休息室與各國元首握手寒暄，當時只有翻譯人員可陪同領袖進休息室。然而南韓總統府公布的相片中，除了安倍和文在寅之外，還有兩名陪同的英文翻譯人員，一共4人。

報導指出，多位日韓消息人士指出，當時拍照的是南韓國家安全保障室長鄭義溶，南韓方面從兩國領袖一接觸就開始拍照並迅速對外公布，準備十分周全。

安倍隨行人士指出，安倍與10位領袖輪流握手，最後才是文在寅。最後握手的文在寅提出想與他交談，安倍當時應該很難拒絕。

南韓總統府的官網等隨後刊載了日韓領袖交談的照片，介紹文中還寫著「文總統與日本首相愉快交談」，不但用韓文，還用英文、日文說明，乃有意對海外大大宣傳。

相對的，日本外務省在官網上並沒有介紹安倍與文在寅交談之事。日方認為，兩人並非正式的會談，而且日方事前並沒有準備兩國領袖會對話，更不用說拍照。

雖然沒有明文規定兩國領袖的非官方會談不能公開拍照，但日本外務省幹部表示，「即使在個人的社群網站上，要Po出與他人合照時，先取得對方同意應該是常識。」日方認為南韓的行為仍違反禮節。

(中時電子報)