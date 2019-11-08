大北坑休閒農業區-魯冰花

魯冰花有「客家人的母親花」之稱，代表著母愛的堅韌與刻苦，也代表平凡的美麗與哀愁，其花序挺拔、豐碩，花色豔麗多彩，大北坑的魯冰花有黃、藍兩種顏色，極盛之時一片黃澄澄的，讓休區蒙上一層美麗的濾鏡。

艷麗動人的桃金孃每每開花總能驚豔全場。(坑子溪休閒農業區推動協進會 提供)

坑子溪休閒農業區-桃金孃

桃金孃花雖不如其他花種來的有名氣，但其營養價值極高，每個部份都有相對的功能與效用，花色桃紅非常豔麗，坑子溪休區近兩年致力於復育桃金孃，並搭配許多相關的農事體驗，希望讓遊客更認識這種美麗的花。

用聖誕紅花圍成的超大型聖誕樹，讓12月的復興鄉在滿滿的聖誕氛圍下幸福滿滿。(台七桃花園休閒農業發展協會 提供)

台七桃花園休閒農業區-聖誕紅

位在復興鄉的台七桃花園休閒農業區，每年聖誕節期間都會舉行山城紅花季，使用聖誕紅組成的大型聖誕樹，在一片綠油油的草木中更顯得突出與驚艷，平安夜前夕更會舉行點燈儀式，一起到台七桃花園歡慶聖誕。

超夢幻的仙草花只在楊梅休閒農業區。

楊梅休閒農業區-仙草花

仙草花擁有夢幻的紫粉花色，每年11月入冬之際開花，楊梅休閒農業區種植大片仙草花田，預計11月底舉行的仙草花節不只有大片仙草花海，更有許多推薦主題區域，讓遊客彷彿置身童話之中，久久不能自己。

除了上述八個休區，預計明年核定通過的海洋客家休閒農業區、康莊休閒農業區與楓茶米休閒農業區雖尚未有代表性花卉，但休區內特色各異，獨特且風景宜人，更值得細細走訪、體驗。(桃園市政府農業局 廣告)

(中時電子報)