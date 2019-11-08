美國有一名婦人，因為汽車壞了卻無力擔負修車費用，索性每日徒步19公里下班，婦人的老闆和公司內的100名同事知道此事後，決定幫助她，最終募資成功送了一台新車給婦人。同事告訴她「我們送你這輛車，因為我們愛你」令婦人感動落淚。

據《ABC NEWS》報導，現年60歲的奎因(Darlene Quinn)目前正在南卡州格里爾鎮的聯邦快遞工作，她的上班時間是凌晨4點。奎因的同事劉易斯(Josh Lewis) 表示，他與老闆注意到她似乎走路下班。同事們在數次回家路上皆發現奎因徒步後，覺得奇怪，他們邀奎因上車後才知道她車壞了之後因為無法負擔高昂的修理費用，所以乾脆徒步下班。

這段時間奎因早上有朋友順路載她上班，下了班卻必須一個人徒步12英里(約19公里)回家。劉易斯表示，約三個月前奎因的車在半路拋錨後再也沒看過奎因開車，發現這件事後劉易斯與老闆和公司的百名同事決定合力捐款，並且在網路上募款，上個月終於籌到足夠的金錢，他們買了一輛新車送給她。

奎因對於同事老闆及幫助她的人們獻上最深的謝意(圖/取自Josh Lewis FB)

奎因對於同事老闆及幫助她的人們獻上最深的謝意(圖/取自Josh Lewis FB)

可愛的老闆和同事們還舉行了一個「送車儀式」，而劉易斯則將整個過程記錄下來，讓所有幫助奎因的熱心者知道。影片中，劉易斯對奎因說「這個社區有很多人都很愛妳也很在乎妳」大家溫暖的語言與行動，深深感動了奎因，也讓她當場激動得落淚。

(中時電子報)