孔子的英文名字怎拼？台北市長柯文哲8日在議會答詢時，表示孔子的英文名字是「Confucius（孔夫子）」但市議員應曉薇亮出市府舉辦的活動，竟把孔子英文姓名改名為「Johnny」，當場引來線場市府官員一陣笑聲。

孔夫子（Confucius）的英文名字是利瑪竇時期翻譯後廣為使用，成為各界公認的孔子的英文名字，應曉薇今日在市議會中，當場考了柯文哲關於「孔夫子」的拼法，果然難不倒英文程度頗佳的柯市長。

不過，應曉薇出示了一張市府民政局在孔子誕辰當天在孔廟舉辦的「儒風‧藝遊，好時光」的海報，海報上使用的網路鄉民票選、取孔子的字「仲尼」諧音的「Johnny」，當作孔子的英文名字。

經過應曉薇的解說，現場的市府官員發現「仲尼」硬生生被改名為「Johnny」，引起一陣笑聲，柯文哲與民政局長藍世聰也尷尬站在台上，承諾往後舉辦類似活動不會亂改姓名。

(中時 )