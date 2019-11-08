農夫的一天是如何開始的？又是如何結束？楓茶米休閒農業區以楓香、茶香、米香而命名，休區內多是純樸的農家，並且提供許多農事體驗，插秧、割稻、水果採摘，更有槌染、傳統食物製作等等，眾多體驗一次滿足，就在楓茶米。

製茶過程。

休區內農場提供詳細的導覽介紹，間間不同風格，如室外桃源般的入口，種滿花草水果的庭院，都是出自農場主人一人之手，憑藉對植物的熱情與夢想，一手打造出屬於自己的尋夢園。休區內以產茶為主，茶行以傳至第三代，積極轉型也提供採茶體驗，讓大小朋友能體會製茶的樂趣。

傳統的農家菜。

休區內提供傳統的農家餐，一道道豐盛的筊白筍料理，搭配自家種植的特殊蔬菜，頗有傳統的美味，更有純手工槌染的體驗，從植物的介紹，隨著工具、材料的不同，呈現出的紋理、圖案都不盡相同，大自然帶來的美麗與樂趣，需要仔細品嘗才能發現其中奧妙。(桃園市政府農業局 廣告)

(中時電子報)