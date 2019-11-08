草嶺古道芒花花開6成，步道景致宜人。（東北角風管處提供／許家寧新北傳真）

走在草嶺古道可遠眺龜山島，一覽山海美景。（東北角風管處提供／許家寧新北傳真）

草嶺古道芒花季周六開幕，台灣交響樂團將演出兩場悠揚音樂。（東北角風管處提供／許家寧新北傳真）

11月正是菅芒花的春天，東北角草嶺古道芒花已盛開6成，美麗的花穗在山嶺隨風舞動，成為一片雪白世界，9日登場的「2019草嶺古道芒花季」，東北角管理處邀交響樂團進行演出音樂饗宴，民眾走在芒花隧道裡，感受濃濃秋冬風情。

東北角風景管理處長陳美秀表示，「草嶺古道芒花季」自2002年開始迄今已經邁入第18屆，今年配合小鎮漫遊年，交通部觀光局與國立台灣交響樂團銅管五重奏合作「漫慢小鎮音樂會」，下鄉演出14首耳熟能詳的經典民歌、經典電影歌曲。

11月9日開幕日當天，上午10點在福隆遊客中心、下午3點在大里遊客中心各演出一場，藉由高音、中音、次中音及上低音薩克斯風樂器完美呈現動人的旋律，陪伴遊客在秋日樂音中，感受已有兩百年歷史的古道風情與感動，揭開芒花季活動開跑序幕。

另外，芒花季活動期間的每個例假日下午1時30分，在大里遊客中心還會邀請學校及街頭藝人演出精彩節目，古道上也有經典的攔路山賊、揚威的官兵以及神祕商人與遊客互動玩遊戲拿禮品，歡迎大家把握機會前往欣賞浪漫的秋日樂章！

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