街頭藝人無處可去？桃園市文化局公布111個地點可讓街頭藝人表演，但這些表演者票選，僅6處適合他們演出，有10處勉強可以去，剩下95處根本不合適，市議員黃敬平表示，由於合適地點太少，造成僧多粥少，文化局長邱莊秀美表示，在國外甚至街頭藝人都不用考照，目前文化部也考量要廢除考照，台南市已經在試辦，不過桃園還未實施，會列入考量。

黃敬平指出，街頭藝人必需考慮兼顧其生計謀生及藝術表演、興趣理想等因素，不應輕言廢除，市長鄭文燦表示，目前仍傾向保留街頭藝人考照制度，不打算廢除。

「公部門太過理想化，與實際上街頭藝人的需求完全脫鉤」，黃敬平說，有街頭藝人向他陳情，文化局公告的111處的展演地點，幾乎對街頭藝人來說完全是不適合，僅大溪橋徒步區、中壢銀河廣場、桃園藝文77町、永安漁港、中平商圈等地點合適，而不適合的包括角板山公園、老街溪開蓋廣場、平鎮區公所前廣場、文化局前廣場、文化局前廣場、慈護宮等。

黃敬平說，檢視過這些地點以後，只有6個地點適合演出，10處地點「或許有機會」，而且某些場地只適合靜態、音樂等類型地演出。目前桃園街頭藝人有效證照821組而言，16處的演出地點，供不應求、僧多粥少。

(中時 )