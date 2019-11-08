2019桃園花彩節即將在大溪、中壢、平鎮接續展開，超壯觀花海圖騰填滿整個休耕地，絕美設計非拍不可，在大地上作畫，如同打翻顏料般揮灑著色彩，搭配上許多特色週邊農事體驗，2019桃園花彩節非去不可！

由大溪展區打頭陣搶先開展，以百年李騰芳古宅為背景的「花田舞台」，香菇造型搭配花藝裝置包覆展演舞台，隨著陽光灑落，展現美麗光影，期間限定的「精靈圓舞曲」夜間活動，邀請民眾隨之與花共舞。

而中壢展區以「花田童樂會」為主軸，打造專屬親子園區，不僅有田園小火車能搭乘繞行花海園區，更有親子最愛的千人烤番薯控窯、拔蘿蔔等體驗；在假日節目安排上，除了哥哥姊姊互動秀外，邀請到老字號品牌「乖乖」以及「無双樂團」，豐富假日演出。

最後一周平鎮展區壓軸登場，打造五百米瓜棚廊道，廊道左右佈滿壯闊向日葵花海，大型摩艾像將在出口花田迎接各位，另有紮掃把、米苔目DIY、稻草人、滾草體驗等，充分展現客庄農家風情及生活樂趣。

特殊造型圖騰讓農地充滿獨特風格。(圖片/大溪月眉休閒農業發展協會 提供)

本次花彩節更有多條深入在地的小旅行，在大溪古宅中穿著狀元服騎馬賞花田，彷彿時光穿梭、搭乘農用鐵牛車體驗充滿濃厚客家風情的東勢庄文化等，讓民眾在走訪花田之餘，進一步遊覽周邊景點深入體驗，貼近在地、認識土地。2019桃園花彩節，不僅視覺上帶來強烈震撼，更要讓前來旅遊的遊客體驗在地生活，回歸純樸，來場不一樣的輕旅行。(桃園市政府農業局 廣告)

(中時電子報)