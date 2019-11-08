國民黨總統參選人韓國瑜被爆購買台北南港7200萬元豪宅，韓國瑜競選辦公室發言人何庭歡今質疑，該訊息屬於個資保護的隱私，是誰把消息洩漏出去。對此，時代力量立委黃國昌今下午受訪表示，台肥公開發行財報中，很清楚台肥確實與韓國瑜有借貸關係，韓因炒房與庶民形象無法自圓其說，惱羞成硬扯隱私權被侵害，韓應該把事前原委說明清楚才重點。

對於韓陣營指控韓國瑜夫婦隱私權被侵害，黃國昌表示，這件事分兩個部分，台肥稱是通案處理，怎麼會突然間以個人隱私為由縮起來，目前從資金規定看來明顯不符規定，台肥怎麼可以用分期付款方式處理，台肥應該要對外說明清楚。

針對洩密部分，黃國昌說，台肥公開發行財報，很清楚台肥確實有做這件事情，韓一開始營造自己庶民形象，週刊報導炒作豪宅，且看樣子是炒房失敗，韓對炒作行為與庶民形象無法自圓其說，突然惱羞成怒稱隱私權被侵害。

黃國昌認為，過去是否有炒房行為韓國瑜心知肚明，媒體要求回應﹐說明，公平檢視這件事情，這是台灣民主政治裡面媒體該發揮的功能。

至於韓陣營呼籲追查洩密來源，黃國昌說，手上握有資料且最清楚的是台肥，韓國瑜貸款期間台肥董事長是李復興，韓國瑜應回去問李復興如何把資料洩漏出來，與其控訴隱私權被侵害，不如把事情說明清楚才是重點。

(中時 )