丁噹今年跨年不趕場，把「唯一」表演留給南台灣最大場跨年盛會「2020愛．Sharing高雄夢時代跨年派對」，她透露目前已在設計歌單，除自己的歌曲外，還會將其他KTV經典歌曲重新編曲新唱，「我會帶上我的樂手、舞者，大約20人的陣容，帶給大家熱歌勁舞，讓現場成為大型KTV！」而重頭戲「跨年倒數」則找來台灣本土無人機團隊，精心安排表演橋段，要給高雄朋友一個驚喜，請大家拭目以待。

丁噹2011年曾演唱高雄燈會主題曲，也曾在高雄巨蛋舉辦演唱會，今年領銜主演的音樂劇《搭錯車》口碑爆棚，在高雄舉辦的4場音樂劇門票全秒殺，讓她充滿感激，決定好好回饋高雄粉絲。丁噹說：「我特別將跨年獨家留給高雄，只演出一場，好好的、完整的、將精心準備的演出透過高雄舞台，放送到全世界。」她也規劃跨年晚會隔天，留在高雄第一件事情就是「吃美食」，特別點名「高雄汕頭牛肉鍋」，她每到高雄必吃，「這次要帶著我的團隊，用吃來迎接2020年。」

丁噹將跨年獨家演出獻給高雄。（中天提供）

丁噹向來是跨年晚會的熱門人選，幾乎每年跨年都在工作中度過，今年終於沒有趕場壓力的她，自曝有一年從桃園趕場回台北，在保母車上換穿表演服時，拉鍊居然卡住，車上所有人都手忙腳亂，「在車上換裝搖搖晃晃，七手八腳差點卡到肉，前一場的服裝脫不下來，眼看快到下一場，車上所有人都換手輪流拉拉鍊，抵達台北最後一刻，終於破壞掉上一套服裝的拉鍊，成功快換下一套服裝。」過程驚險，讓她印象深刻。

今年高雄夢時代跨年不只有超強卡司，重頭戲「跨年倒數」有別以往，由南台科技大學教授李志清領軍的無人機團隊「Taiwan Drone 100（臺灣希望創新）」接下跨年倒數重擔。「2020愛．Sharing高雄夢時代跨年派對」將在12月31日高雄時代大道熱鬧登場，表演嘉賓卡司堅強，囊括許多實力派唱將、偶像級歌手，演出名單將陸續揭曉。「2020愛．Sharing高雄夢時代跨年派對」將由中天電視、中視全程實況轉播，更多即時資訊及內容敬請鎖定「中天綜藝攏底家」粉絲專頁。

(中時 )