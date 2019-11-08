根據統計，我國近3成民眾健康識能不足。曾有曾有民眾選擇餓肚子減重，卻徒勞無功，亦有有糖尿病患以為多吃水果沒關係，卻因糖分攝取過量，暴露在脂肪肝的風險中。有鑑於肥胖是許多慢性病的元凶，義大醫院開發出AI機器人，教導民眾透過飲食、運動等方式，正確控制體重。

義大醫院家庭醫學部部長林季緯表示，簡單來說，健康識能就是民眾獲取、理解、判斷、執行健康相關決定的能力。國內研究機構調查顯示，台灣約有3成國人健康識能不足，不論是自評式問卷、健康相關的試題，許多人都未能達標。

健康識能不足者常見的狀況，包括無法說出自己使用的藥名、不知如何與醫療人員溝通、難以遵從醫囑等。國外研究顯示，這類民眾急診、住院的頻率，以及慢性疾病死亡率都較一般人高。義大醫院就曾遇過民眾為減肥只吃水果，甚至餓一頓、飽一頓，減重完全沒成效，也不知如何解決，最終才向醫師求助的案例。

為提升民眾的健康識能，義大醫院開發出減重AI機器人，利用健檢空檔與民眾互動。透過互動過程中輸入的個人化資料，如喜好、共病等，找出最適合的共享決策，包括飲食如何控制，進行什麼運動等，透過正確減重，避免慢性病上門。

義大醫院家庭暨社區醫學部全人醫學科主任黃如薏表示，使用機器人的民眾中，7成已下定決心控制體重，其中1成更已付諸行動，包括掛減重門診、營養諮詢門診等。目前減重AI機器人仍處於實驗階段，若成效好，將逐步推廣至全院使用。

另一方面，義守大學近2年來推動跨領域整合，引入智慧科技專業，同時開設「健康醫學密碼」課程，以健康促進、健康診斷、疾病防治、輔助療法4大主軸，教導學生落實健康人生。

(中時 )