世界12強棒球賽C組最後一天賽程，澳洲爆冷勝加拿大，連帶C組戰況格外激烈，除了韓國確定晉級複賽，第2張門票給誰也至關重要。晚場若韓國勝古巴，澳洲比較對戰優質率後將出線晉級，不過中華隊若想搶奧運門票，排名要在這兩隊之前，屆時複賽將會更刺激、場場重要，想搶奧運門票要靠自己。

晚場古、韓之戰有兩種情況，第一為韓國獲勝，以3勝分組第一之姿，帶著1勝晉級，而加、古、澳皆為1勝2敗，依規章比較對戰優質率（TQB）後，加拿大0.0458、古巴-0.0984、澳洲0.0556，由澳洲出線攜手韓國晉級複賽。

第二為古巴獲勝，古巴與韓國皆為2勝1敗，比較對戰成績後，由古巴分組第一、帶1勝，韓國分組第二、帶1敗晉級。

中華隊要爭奪棒球奧運門票，要在12強賽中亞洲與大洋洲區各國間獲得排名第一(日本為地主國不在此內)，因此必須要在此屆賽事中，排名高於同區的韓國與澳洲，才能拿下參賽門票，否則就要打明年3月的6搶1資格賽。

因此目前對中華隊最理想情況，就是晚間古巴戰勝韓國，不僅先淘汰澳洲，也能讓韓國帶著1敗晉級複賽，對中華隊來講是最有利。而中華隊前進復賽後也不能鬆懈，帶著1敗進入複賽後，每場對戰都有可能造成最後戰績互咬，屆時要比較對戰優質率決定排名，因此不僅盡量多得分、少失分，也要盡可能不要打到延長賽。

(中時電子報)