蔡英文總統昨釋利多，將原本0到2歲幼兒由準公共托嬰中心或保母帶的6000元補助延伸到3歲，加上新北地方加碼補助，新北總共會增加1億4700多萬元支出，新北市議員洪佳君8日在議會質詢侯友宜新北市否有能力負擔；侯友宜說，中央宣布前並未與地方討論，希望中央宣布加碼的部分，中央能全額負擔，但能夠照顧孩子，新北願意承擔。

侯友宜說，準公共化是全國統一政策，若增加2到3歲，一年經費要增加2億9000多萬元，以過往中央、地方85％、15％分配，新北要增加4300多萬元支出。

侯友宜說，過去新北有加碼合作聯盟的托嬰3000與保母2000政策，若中央補助延伸到3歲，新北加碼自然也要延伸，這部分經費會增加1億300多萬元，兩項總計要增加1億4700萬元。

侯友宜說，照顧小孩子是永遠最重要責任，雖然財畫法至今未修，希望中央宣布了能夠全權負擔，這樣新北負擔會減少，但若仍是85％、15％分，只要能照顧孩子，新北願意承擔。

(中時 )