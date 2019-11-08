中天綜合台《快樂大本營》9日晚間10點播出《中餐廳2》特輯，主要成員舒淇、蘇有朋、王俊凱、白舉綱一起亮相，其中年僅20歲的歌手王俊凱，是唯一連莊繼續參與《中餐廳3》錄製的藝人，擁有高顏值且才華洋溢的他，不僅深受觀眾喜愛，也獲得天王、天后肯定，先是在五月天巡迴演唱會中擔任特別嘉賓，他一出場，阿信開心直喊：「我們五位叔叔都很感謝你來。」

剛結束首場演唱會的王俊凱最讓粉絲暴動的，就是天后蔡依林主動求交往，王俊凱對蔡依林表示：「《心引力》這首歌，有想談戀愛的感覺。」讓蔡依林直喊：「你可以接受姊弟戀嗎？」惹得台下粉絲尖叫聲不斷，還有人哭喊：「阿信失戀了。」只是王俊凱的魅力也會碰壁，他和夥伴們一起上《快樂大本營》，被要求做出蝦仁蛋炒飯，拿完食材才發現竟漏掉最重要的蝦子，但他們必須用撒嬌的方式向掌櫃何炅要食材，王俊凱依照謝娜教的，輕撩頭髮摟著何炅的肩，嘟起嘴說：「何老師，我想要那個蝦。」自己邊說邊笑場，何炅更是被驚呆，但這招沒效，最後還是同組的舒淇娃娃音奏效，嗲聲嗲氣地說：「我們這邊沒有蝦蝦。」讓何炅直說：「要多少有多少！」

舒淇（左）對何炅撒嬌成功。（中天提供）

節目中，王俊凱與蘇有朋玩默契大考驗時，被何炅詢問：「蘇有朋最希望自己回到多少歲？」王俊凱說：「18歲，因為18歲是男生最好的年紀。」沒想到蘇有朋卻說：「5歲，這樣我就能叫小凱叔叔了。」何炅故意挑撥兩人：「聽說在節目中與小凱撞衫，沒想到卻被說成父子裝，是不是一直耿耿於懷啊？」蘇有朋馬上對著王俊凱說：「不是吧？我現在只有5歲，王叔。」頓時讓全場笑翻。中天綜合台《快樂大本營》每周六晚間10點播出。

(中時 )