鄭爽大腿縫全都露。（圖／翻攝自娛樂圈微博）

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28歲女星鄭爽過去演出《夏至未至》、《微微一笑很傾城》，和楊紫、迪麗熱巴、周冬雨被封為90後四小花旦。今(8日)晚間她受邀到成都參加活動，稍早接機照片影音流出，可見鄭爽穿著短褲、黑絲襪，外面罩著一件毛線外套，雙腿曲線一覽無遺，有人讚：「這腿原來是真實存在的」，但也有人覺得她太瘦，「感覺有點殘忍」。

鄭爽去年認愛富二代男友張恒，兩人越愛越大方，還一同上實境秀《女兒們的戀愛2》，兩人在鏡頭前互動自然，連吵架的情緒都毫不掩飾，有回兩人同車，鄭爽不斷傾訴準備生日會的壓力，男友卻隨口說：「那就不接」，讓鄭爽臉色大變，忍到張恒一下車便掩面大哭。

而今晚鄭爽將現身於成都武侯祠舉行的「L'OFFICIEL時裝之夜年度盛典」，稍早她現身機場，看來睡眼惺忪，但一雙招牌逆天細長腿超吸睛，身高168公分的鄭爽，最瘦時體重曾不到40公斤，雖近日體重應已回穩，但從照片中看來，雙腿依舊細的相當驚人，網友說：「姊姊太好看了」、「並沒覺得腿沒肉，她就是這個類型的」、「再胖點就好了」、「哇，她的眼睛裡有星星」。

(中時電子報)