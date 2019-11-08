「微程式資訊股份有限公司」不只是幸福企業，也擁有全市最迷你的iBike站，容納停放兩部iBike，成為最迷你的iBike站站。（盧金足攝）

「微程式資訊股份有限公司」特別設置兒童臨時照顧空間。（盧金足攝）

台中市勞工局長吳威志（右）表示，今年榮獲得最高獎勵的「微程式資訊股份有限公司」，推動育兒友善設施及措施，包括設置哺(集)乳室、規劃親子活動、實施彈性上下班及設置兒童臨時照顧空間等。（盧金足攝）

台中市勞工局長吳威志（中）表示，勞工局2014年起協助147家企業獲勞動部哺集乳室及托兒設(措)施補助外，更首創加碼提供獎勵金，針對企業規模大小及辦理項目獎勵1萬至6萬元不等，目前已補助94家企業，台中企業辦理托兒措施比率已達73.2％。（盧金足攝）

帶你一探台中市iBike的大腦，負責iBike智慧化交通票證的「微程式資訊股份有限公司」，響應台中市友善托兒措施，榮獲最高獎勵！勞工局長吳威志8日頒發多元友善托兒措施的企業「微程式資訊股份有限公司」，最高獎勵金6萬元，公司為員工設置哺集乳室外，親子活動空間、實施彈性工時方便員工接送小孩、設置兒童臨時照顧空間等，增加員工生育率，市府針對企業規模大小及辦理項目，獎勵1萬至6萬元不等，已補助94家企業，台中企業辦理托兒措施比率達73.2％。

全台中市目前有328個iBike租賃站，共9150輛公共自行車供民眾租借，累積超過2800萬借用人次的iBike，幕後智慧化推手就是「微程式資訊股份有限公司」，負責設計iBike智慧化的交通票證，也是台灣電子支付設備最大供應商，260多名員工在公司的福利，充滿幸感，設置哺集乳室外，親子活動空間、實施彈性工時方便員工接送小孩、設置兒童臨時照顧空間等。

「微程式資訊股份有限公司」不只是幸福企業，擁有全市最迷你的iBike站，容納停放兩部iBike，成為最迷你的iBike站站，蔚為奇觀。

育兒與職涯如何選擇？勞工局打造友善職場環境，全國首創「加碼」獎勵金，輔導企業規劃勞工托兒措施，最高獎勵6萬元，

吳威志表示，勞工局自2014年起協助147家企業獲勞動部哺集乳室及托兒設(措)施補助外，更首創加碼提供獎勵金，今年獲得勞工局最高獎勵公司「微程式資訊股份有限公司」，對於辦理勞工托兒服務不遺餘力，積極營造友善職場環境，不僅讓勞工兼顧工作與家庭，也提升員工對企業的向心力。

微程式資訊營運長葉耀聲說，「微程式資訊」為創新營運及提升的合作夥伴，共創雙贏的理念就是說要製作與創新，照顧員工的幸福指南，不只設哺乳室，還有盥洗室，鼓勵員工騎腳踏車，使用智慧單車騎自行車來公司上班，到公司時流汗，可以方便梳洗。

葉耀聲表示，公司也規畫悠活的社團，提供登山社、桌球社與羽球社，鼓勵運動如果日行萬步或運動名列前茅，公司也會做統計，月底時統計前三名，我們會提供獎勵或電影票，也會舉辦家庭日。

吳威志指出，台中市僱用100人至249人企業，需符合性平法第23條規定，應提供哺（集）乳室及托兒設施或適當托兒措施，若再提供員工額外1至多項托兒措施者，可獲勞工局1至6萬元不等獎勵；僱用20人以上至99人企業，勞工局將視企業辦理托兒措施，核發1至6萬元不等獎勵金。

如有台中企業符合獎勵資格，在今年12月6日前檢附相關資料即可向勞工局提出申請，經費有限，用完提前截止。

(中時 )