現在學生人手一隻手機，無時無刻關注著社群軟體，沒想到常當低頭族也能意外發現擄人案件。一名男大生發現班上女同學連日為到校，正有不好預感時，他在女生IG（Instagram）限時動態發現有「求救暗號」，急忙報警。竟還揭露女生被俘虜的駭人內幕！所幸及時搶救，才沒造成命案發生。

一名男大生在網路論壇《Dcard》上表示，近日生活中發生一起驚人事件，歷經悠關人命的事件讓他餘韻猶存。他發現班上有位不熟的女同學連日為到校上課，正想可能出了什麼事時，卻發現女生的IG限時動態早已曝蛛絲馬跡。

大生發現班上女同學連日為到校，正有不好預感時，他在女生IG（Instagram）限時動態發現有「求救暗號」，急忙報警。（示意圖／shutterstock）

他觀察到，女生連三天的限時動態分別寫著，「ｓ，能不能離開這彎曲的地圖」、「ｏ，再告訴自己一次不要怕」、「ｓ，訊號讓人絕望，如同毒蛇」。這不就是ｓ.ｏ.ｓ.求救訊號！他急忙打電話給那位女生，可是女方接起電話卻支支嗚嗚，沒有任何表態。

男生描述女生說話鼻音很重，對於他的問題始終閃躲不正面回應，令男生察覺事有蹊翹。而第二次電話播過去時，卻是個男生的聲音回覆，「我是他男朋友，有事嗎？」男大生也不清楚她到底有沒有男友，於是藉分組要討論之故要女生回應，不過仍然女生以「我不方便出門，現在也不太方便講電話」做回應。

該名男子一進入她住所就獸性大發，將她性侵得逞。並且還亮出口袋裡攜帶的小刀，時不時拿出來恫嚇女生，非常駭人。（示意圖／shutterstock）

由於從對話中，男大生感到該女鼻音實在重得離譜，甚至聲音嚴重顫抖，當下立刻截圖報警，雖然派出所員警表示會去女大生注所關切，但在那晚原PO仍是徹夜難眠。

隔天，該女終於在學校出現，並且對原PO崩潰大哭。她表示，她前一陣子在網路遊戲上認識了該名男子，隨後開始網戀約一個月，男子請求能否去女方租屋見她，她想說這期間彼此都有密切視訊，應無不妥。沒想到就開始了她的夢饜。

男子會反覆向她道歉情緒失控，卻又脅迫她不能離開，不能對外聯繫。她曾經播試圖在口袋打110報警，卻被發現燃後慘遭男子毒打，全身都有瘀傷。（示意圖／shutterstock）

她形容該名男子一進入她住所就獸性大發，將她性侵得逞。並且還亮出口袋裡攜帶的小刀，時不時拿出來恫嚇女生，非常駭人。她表示男子會反覆向她道歉情緒失控，卻又脅迫她不能離開，不能對外聯繫。她曾經播打110在口袋試圖報警，卻被發現燃後慘遭男子毒打，全身都有瘀傷。這嚇著她只敢在IG的分身帳號默默打上求救訊息，不敢明著行動。

那天也是這學期原PO最後一次見到那位女同學，她表示，當天是和父母一起去辦休學。男大生相當感慨，但也向她保證，明年復學時，會好好保護這位小學妹，叫她安心休養。在最後他也勉勵網友們，主動關心周遭可能不起眼的朋友，多一點關心，就能少一點傷害。

(中時電子報)