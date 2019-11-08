台灣牛肉麵擄獲不少饕客的心。近日有網友PO文表示，自己超愛吃牛肉麵，也嘗試了許多家店，但仍懇請鄉民能夠推薦更多好吃的店。貼文一出，立刻引起網友討論，最後老饕公認最好吃的牛肉麵TOP 3 是「建弘、劉山東和永昌」。

PTT有網友貼文表示，自己的媽媽超愛吃牛肉麵，讓他打娘胎起就喜歡吃牛肉麵，甚至還列出13家自己曾吃過的店「永康街牛肉麵、西門萬年地下一樓老山東、史記牛肉麵、台北城中老山東、城中牛肉拉麵大王、城中清真牛肉麵、天母張媽媽、古亭老張牛肉麵、古亭廖記、北投金春發、北投吳記跟旁邊的志明、關渡桃源街和城中桃源街」，最後還詢問鄉民們，能否推薦其他好吃的店？

貼文一出，立刻吸引眾多網友討論，「南門市場的合歡牛肉麵大推！」、「「建宏有輪胎認證，其他洗洗睡」」、「林口牛肉拉麵大王」、「劉山東清燉」、「三重給他辣牛肉麵，牛肉麵的巔峰。」、「板橋永昌，竹園老王記，開封劉山東」、「建宏屌打」、「板橋門前隱味啊！一天只賣30碗，想吃還吃不到」。

最後，統計網友們的留言，發現在網友心目中最好吃的牛肉麵TOP 3 是「建弘牛肉麵店」、「劉山東」和「永昌牛肉麵」。

(中時電子報)