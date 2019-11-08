「情歌王子」張信哲（Jeff）近日推出新歌〈慢慢走〉，為日前受到瑞典創作營邀請，他便與製作人Jim Lee、A&R統籌何啟弘等團隊飛越大半個地球、到瑞典首都斯德哥爾摩，投入長達2週的音樂創作營。而瑞典錄音室位在小山丘上，張信哲說，當時每天沿著公園般的城市道路，走上小山丘抵達錄音室，「在音樂的設計上令我意外的是，不是我們印象中冰冷、沒有溫度的北歐模樣，反而是一首溫暖、帶一點生活情趣的小情歌！」

張信哲（左二）與音樂人Jim Lee（左一）、Gavin Jones（右二）、Erik Lewander（右三）。（潮水音樂提供）

張信哲日前赴瑞典創作營與優秀音樂人激盪新作品。（潮水音樂提供）

瑞典創作營Eric Lewander與Gavin Jones兩位製作人曾為韓團「少女時代」、f(x)作曲及製作，而聽到張信哲歌聲後便深深被吸引，向張信哲提出合作邀約，張信哲也十分開心，提到瑞典是世界音樂第三大國，僅次於美國、英國，而華語音樂也早已在成熟的高度發展中，這次赴西方與北歐音樂人交流，也是東西方音樂的「化學變化」。

張信哲遠赴瑞典錄製新曲〈慢慢走〉。（潮水音樂提供）

張信哲推出新歌〈慢慢走〉。（潮水音樂提供）

張信哲說，〈慢慢走〉想傳達的是「只要你有一個清楚的方向，知道跟對方還有一定的默契，那不管走得再慢，總有一天，你還是會走到她的身邊」，從譜曲、作詞、編曲、樂器的組成搭配、合聲、配唱製作，全由大家腦力激盪一同創作，最後由Erik Lewander、Gavin Jones完成編曲，再由Jim Lee老師擔綱這首歌的製作人。此外為了力求完美，何啟弘更在清晨5點起床改歌詞，讓張信哲讚嘆「我何德何能啊！」Erik Lewander則讚阿哲「他的嗓音非常獨特且令人驚豔，而且我們覺得，這個歌為他的嗓音打造出合適的氛圍，我們對於成果感到很滿意」。

(中時 )