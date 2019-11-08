林宏典十年來頒發超過100萬元獎學金，造福750名學生。(新北市民政局提供／吳亮賢新北傳真)

新北市蘆洲區仁愛里長林宏典年少時家中貧困，國中畢業後便開始工作負擔家計，如今事業有成並擔任里長的他，將里內資源回收所得獎助學子，十年來回收逾百噸資收物，頒發超過100萬元獎學金，造福750名里內學生，除了回饋鄉里，也彌補自己過去無法求學的缺憾。

務農出身的林宏典，國中畢業後考上私立高中，因家中經濟無法負擔，毅然決然中斷升學，至西裝店當學徒賺錢養家，林宏典說，看到同學們每天開心的去上學，難免心生羨慕，擔任里長後也發下宏願，要避免無法升學的憾事重演。

林宏典表示，仁愛里是老舊社區，里內的志工人數超過120人，環保志工、巡守隊、資收小隊等各司其職，每週六上午，都會率領志工投入回收工作，並將資收變賣的回饋金作為獎學金，十年來回收超過百噸資收物，捐贈超過百萬元，共有750位學子受惠，此外也設置冬令救濟金、急難救助金及重要節慶關懷金等，照顧弱勢民眾。

林宏典說，除了資源回收工作，也經常巡視里內環境，觀察哪條巷弄的廢棄物增加或變髒亂，號召志工定期大掃除，落實環境綠美化。在水湳街巷內有個水湳綠地，原本是附近住戶都嫌棄的畸零地，堆放雜物髒亂不堪，經和環保志工及美術班師生動手整理後，成功改造成可供民眾活動與休閒的小花園，春季還會有吉野櫻花盛開。

民政局長柯慶忠表示，林宏典連任4屆里長，平時熱心環保及各項公益，長期推動里內獎學金發放，培育地方優秀人才，同時也致力推動環境綠美化，提升環境保護的觀念，打造優質友善的社區環境，連續7年榮獲里環境認證。

(中時 )