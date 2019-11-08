日前以首張專輯入圍金曲獎最佳新人的J.Sheon，睽違2年、將於11月25日推出全新專輯《巷子內》，首波單曲〈輸情歌〉是他首次挑戰以純吉他和弦樂交織而成的抒情歌，他感慨現今華語樂壇還是抒情歌當道，嘻哈、饒舌、R&B再怎麼帥氣，都不及一首抒情歌的撫慰，於是做了這首單純浪漫的芭樂情歌，還幽默自嘲「只怪我為何不是周興哲」，期許自己也能做個抒情哥，不再輸情歌！

J.Sheon睽違2年將於11月25日推出全新專輯《巷子內》，首波單曲〈輸情歌〉MV已上線。（索尼音樂提供）

〈輸情歌〉MV曝光前便期待度破表，包括葛仲珊（Miss Ko）、孫盛希紛紛在J.Sheon的IG上留言力挺，孫盛希還表示「飢餓本人+浪漫本人」，呼應J.Sheon新專輯主題「街頭兄弟不只很餓還很浪漫」，MV最後還藏了一顆大彩蛋，只見場景從台北街頭切換到外太空，一名太空人在無垠宇宙中緩慢地漂流著，讓粉絲紛紛猜測，是否為第二支主打MV埋伏筆。J.Sheon〈輸情歌〉MV8日首播及數位已上架。

J.Sheon感慨華語樂壇仍以輸情歌當道，新歌〈輸情歌〉幽默自嘲「只怪我為何不是周興哲」。（索尼音樂提供）

(中時 )