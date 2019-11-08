口琴快閃表演 桃機樂聲飄揚 16:342019/11/08 中時 范揚光 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 長庚大學沐風口琴社在桃園機場快閃表演，悠揚的樂聲吸引不少旅客前來聆聽。（范揚光攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 長庚大學沐風口琴社下午在桃園機場快閃表演，悠揚的樂聲吸引不少旅客前來聆聽，還報以熱烈掌聲。 此次快閃表演是由教育部、桃機公司、采盟免稅店及藝教館共同合作，也是目前在機場舉行的「世界兒童畫展-讓我們童在藝起」特展延伸節目之一，並邀請獲得全國學生音樂比賽特優的長庚大學沐風口琴社演出。 5位口琴社同學以絕佳的默契，合作演出宮崎駿動畫系列及小美人魚電影的配樂，活潑清新的曲風讓旅客紛紛停下腳步細細聆聽，感受口琴獨特的音色及魅力。 (中時 ) #口琴社 #桃園機場 #長庚大學 也許您會感興趣 推薦閱讀 生活熱門新聞 清血管降血壓神器！每天吃30克就夠 - 生活 早晨第一杯水怎麼喝？專家：千萬別喝這種水 - 生活 驚悚天氣來襲！基隆港邊出現怪異天氣 - 生活 驚見正妹高難度「麻花式翹腳」 網友動邪念：會夾 - 生活 退休後最後悔的事 多數人都錯了 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。