長庚大學沐風口琴社下午在桃園機場快閃表演，悠揚的樂聲吸引不少旅客前來聆聽，還報以熱烈掌聲。

此次快閃表演是由教育部、桃機公司、采盟免稅店及藝教館共同合作，也是目前在機場舉行的「世界兒童畫展-讓我們童在藝起」特展延伸節目之一，並邀請獲得全國學生音樂比賽特優的長庚大學沐風口琴社演出。

5位口琴社同學以絕佳的默契，合作演出宮崎駿動畫系列及小美人魚電影的配樂，活潑清新的曲風讓旅客紛紛停下腳步細細聆聽，感受口琴獨特的音色及魅力。

(中時 )