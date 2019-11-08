浩角翔起主持《綜藝新時代》，本集來到鹿港老街，浩子隊一出發就遇見尖叫高中生群，他本以為是跟自己打招呼，訪問後才發現居然是隊員風田的鐡粉，風田害羞表示：「我以為自己已經是諧星，沒想到還能享愛這種偶像的尖叫聲。」浩子則當場為粉絲謀福利，讓風田當場跳一段團體的成名曲，風田卻自己尷尬起來，浩子笑說：「當諧星就很難變回偶像了。」

風田搞笑做起諧星暴走族的表情化解尷尬，粉絲可選擇和風田十指緊扣，沒想到卻現場變心，直接愛上浩子，把風田拋在腦後，粉絲要求改成與浩子十指緊扣，讓浩子當場心花怒放並笑稱，「我以前也是偶像團體，不能怪粉絲會選擇我。」他還教起風田，如何諧星、偶像迅速轉換，現場笑料不斷。

風田被鐵粉圍繞。（民視提供）

浩子隊在捏黏土猜美食關卡，猜錯當地美食「芋丸」，竟被鹿港鄉親嘲笑，「這應該是彰化人都知道的美食。」風田見狀直接補槍，「浩子你根本是假彰化人，居然會錯。」浩子顏面無光回應，「身為彰化人不知道這道美食，我真的很丟臉耶。」

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