台中港北堤10月起全面開放，是全國第一個海釣示範區，蔡英文總統8日在立法院副院長蔡其昌陪同下前往視察。（陳淑娥攝）

台中港北堤10月起全面開放，是全國第一個海釣示範區，蔡英文總統8日在立法院副院長蔡其昌的陪同下前往視察，並聽取海釣人士建言；蔡英文表示，港務局所轄9個商港將規畫釣魚區域，全台200多個漁港也會陸續跟進，更肯定釣魚朋友鍥而不捨的精神，才能爭取成功。

台中港北堤上月開放至今，吸引3000多人辦理友善認同卡，更超過6000人進場垂釣，每逢周末大排長龍，甚至排隊3個小時才進場；蔡英文總統8日開心到現場與釣友見面，當場與釣客學習拋魚竿釣魚，直說自己還要再多練習。

蔡英文總統表示，釣魚人大聯盟找到蔡其昌解決事情，是找對人了，台灣是一個海洋國家，四面環海的國家，釣魚人還這麼辛苦，在蔡副院長協調之下，過程是很艱辛。

向海洋致敬，讓人民跟海親近！蔡英文說，行政院長各部會很快進行作業，近港務局所轄9個商港，都會規畫釣魚區域，還有很多漁港，全部200多個漁港，陸續規畫出來，行政院也指定10個地方作為釣魚區域，在這麼短時間，第一階段讓示範區已經展現出來，其他道路、洗手間也要在最短時間內改善，讓釣客方便。

蔡其昌表示，台中港北堤全面開放，一路爭取下來十分艱辛，過程面對很多挑戰、嘲笑，他跟蔡總統報告，作為一個海洋國家，人民無法親近海洋多悲哀，蔡總統二話不說全力支持，指示行政院配合辦理；北堤作為第一個示範區，更在短短半年成示範區，全台還要再設50個海釣釣魚區，他感謝釣魚人大聯盟積極奔走，甚至受託經營場域，以及協會志工悉心管理。

蔡英文也感謝釣魚朋友的耐心，鍥而不捨的精神把事情做成，這是台灣人該有的精神。

釣魚人協會理事長詹宗欽表示，因為有蔡英文總統、蔡其昌副院長全力支持釣魚人，從此他們不再是一群喜愛釣魚休閒活動的孤兒，因為有一個真正關心釣權的政府。

全國愛好釣魚人士超過200萬人，而國內最知名釣點台中港北堤，因為管制重重，成為國內越界釣魚受罰最嚴重的地方，這些年來，在蔡其昌奔走爭取之下，從全段封閉且管制到開放半堤1385公尺，去年再延長150公尺釣魚平台，今年10月終於全面開放，且成為全國第一個示範區。

(中時 )