選戰進入倒數，最近國民黨總統參選人韓國瑜攻勢頻頻，民調有拉近蔡英文總統的趨勢，前總統陳水扁今認為，2020年蔡陣營好像還沒提出足以感人肺腑、振奮人心的選戰訴求與造勢活動。領袖魅力是天生的，學不來也不必學，但整個競選團隊仍然可以幫忙彌補領袖的不足。最怕的是，以為「穩的卡輸在欉黃的（大意失荊州）」！？

最近韓國瑜選戰攻勢凌厲，拿到帶動議題主導權，民進黨反觀被動回應，陳水扁總統當年選舉時，很會主導議題，對於蔡陣營這次選戰風格，陳水扁頗有微詞，並認為，2012年馬英九總統連任選戰，原本民調都是落後蔡英文，最後階段主動出擊，主攻「九二共識」。反而挑戰者蔡英文採取守勢，無力回應，以致失去選戰優勢，大輸80萬票。歷史殷鑑不遠，綠營應該切記教訓！

陳水扁指出，如果以「英雄造時勢，時勢造英雄」來看2020總統大選兩位主要的候選人，2018年高雄市長一役，韓國瑜顯然是「英雄造時勢」的典範；而蔡英文目前的總統選情，與2016年的完勝，似乎又是另一種類型的「時勢造英雄」。

阿扁說，他對選戰長期觀察或參與經驗，曾經提出「主導議題，引領風騷，鼓動風潮，創造時勢」16字的贏的策略。縱使尋求連任的衛冕者，也要化被動為主動，不能採取守勢，仍然要有「攻擊就是最好防禦」的思維與作為。面對抹黑的負面文宣，「三分澄清，七分攻略」，不僅可以逆轉勝，也能維持領先優勢。

他說，2004年「國親合連宋配」聲勢如日中天，處於劣勢的阿扁，主打「全民公投，催生新憲」，並成功舉辦牽手護台灣的大型造勢活動。逼得藍營跟著跑，不只反公投綁大選，也不得不趴吻台灣土地。能拿第一不拿，結果去做跟班拿第二。

他表示，2020年蔡陣營好像還沒提出足以感人肺腑、振奮人心的選戰訴求與造勢活動。最怕的是，以為「穩的卡輸在欉黃的」！？

(中時 )