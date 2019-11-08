台北市長柯文哲和市府發言人周台竹接受備詢。（趙雙傑攝）

台北市長柯文哲今日出席議會備詢被議員詢問是否有意挖角國民黨立委許毓仁、林麗蟬、陳宜民三人代表民眾黨參選立委，表示沒有這件事，至於和許本來就很熟，但沒談到不分區立委。

會中，柯文哲針對議員詢問台北市研擬與捷克首都布拉格事締結姊妹市，因在協議合約上名稱問題導致締結案被暫擱，表示國際外交不能拿到檯面上處理，一處理下去就完蛋了。

(中時 )