柯文哲到市議會接受總質詢 17:092019/11/08 中時 趙雙傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 柯文哲到市議會接受總質詢。（趙雙傑攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台北市長柯文哲和市府發言人周台竹接受備詢。（趙雙傑攝） 台北市長柯文哲今日出席議會備詢被議員詢問是否有意挖角國民黨立委許毓仁、林麗蟬、陳宜民三人代表民眾黨參選立委，表示沒有這件事，至於和許本來就很熟，但沒談到不分區立委。 會中，柯文哲針對議員詢問台北市研擬與捷克首都布拉格事締結姊妹市，因在協議合約上名稱問題導致締結案被暫擱，表示國際外交不能拿到檯面上處理，一處理下去就完蛋了。 (中時 ) #立委 #柯文哲 #陳宜民 #林麗蟬 #國民黨立委 也許您會感興趣 推薦閱讀 柯文哲登大神轎 為台灣祈福 04:102019/11/04 地方新聞 劉嘉仁請辭獲准 柯文哲：等調查結果出來再來處理 20:262019/11/04 政治 支持宋選總統？柯：要選第5次太累了 14:042019/11/05 政治 韓國瑜：小鳥一隻翅膀飛不動 支持國民黨立委 17:232019/11/05 政治 第二階段社宅包租代管剩北市沒動 花敬群酸柯P 23:392019/11/06 財經 北市 公車申訴案逐年增 議員籲改善 04:102019/11/07 地方新聞 竟巧遇桃園孫先生？網友暴動了… 08:052019/11/07 政治 婉拒宋邀當副手 王樂見吳進立院 04:102019/11/08 政治要聞 遠雄遭爆關閉電腦模擬參數設定 柯支吾其詞 15:042019/11/08 政治 最新民調出爐 網看完驚吼：嚇死人！ 14:552019/11/08 政治 政治熱門新聞 高嘉瑜這2句話他斷言慘了：已激怒五百萬人 - 政治 綠狂打韓7200萬 網：火要燒到小英了 - 政治 最新民調出爐 網看完驚吼：嚇死人！ - 政治 宋一招重手對付韓 他驚：大內高手！ - 政治 7200萬豪宅案後韓為何不降反升 最新民調爆關鍵 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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