白宮首席科技顧問克拉希歐斯(Michael Kratsios)在世界網路峰會(Web Summit)上發表主題演講時說，中國大陸正向全球輸出「科技極權主義」，如果不加制止，西方世界的自由將會遭到破壞。

據《美國之音》報導，美國總統川普的首席科技顧問克拉希歐斯11月7日在葡萄牙舉行的世界網路峰會上表示，「中國政府扭曲科技，用審查凌駕言論自由、公民控制凌駕公民權利，從而建立了一個先進的極權國家」，而且正在利用自己的科技實力向全球輸出科技極權主義。

美國白宮首席科技顧問克拉希歐斯認為中共正在輸出科技極權主義，若不加制止，將危害西方世界的自由。圖為克拉希歐斯檔案照片。（圖／美聯社）

他表示，這種極權主義的例證就是對本國民眾實施大規模的監控，並對互聯網內容進行審查，「如果我們現在不採取行動，中國的影響力和對科技的控制不但會破壞本國民眾的自由，還會破壞全世界所有民眾的自由。」

克拉希歐斯從2017年開始擔任白宮科技政策辦公室副主任，今年8月獲聘擔任白宮首席科技顧問。他在這場主題演講中說，儘管華為等中國大陸科技公司的產品存在安全隱患，美國政府又號召對這些公司進行限制，「但儘管這樣以及其它違背美國、歐洲和我們盟友價值觀念的嚴重而有記錄的行為存在，世界各國還是為了建設5G等關鍵的基礎設施和對人工智慧等關鍵科技進行開發，繼續考慮向中國公司伸出雙臂」。他強調，「民主國家的科技領導地位從來沒有像今天這樣緊迫」。

報導引述了大陸華為公司就此發表的聲明說，「網路安全和隱私保護現在是華為的最高要務，也將繼續是華為的最高要務。」

(中時電子報)