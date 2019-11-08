美國總統川普突然決定放手讓土耳其進軍敘利亞攻打庫德族人，引起軒然大波，不僅美國政壇批評此舉是背信忘義，也引起諸多盟友不安。美國兩岸問題學者郝志堅認為，從川普這位「交易型總統」對待庫德族以及美國在歷史上的紀錄來看，川普可能在必要時候拋棄台灣。

庫德族先前曾是美國在中東對抗恐怖組織伊斯蘭國的前線盟友，但川普為了實現終結永無止境的中東戰爭，在未與盟友溝通情況下宣布退出敘利亞，並對土耳其進軍亮綠燈，讓科威特學者夏吉（Abdulla al-Shayji）批評「川普將庫德族人丟下車」；而密蘇里州立大學講座教授郝志堅（Dennis V. Hickey）以〈會把台灣扔到公車下嗎〉（Will Trump Throw Taiwan Under the Bus？）一文，從最近拋棄庫爾德人說起，分析川普是否會為了與陸達成貿易協議而在台灣問題做出重大讓步。

郝志堅在文章中指出，雖然台灣官員一再讚揚川普政府改善台美關係的程度超過歷任美國總統，但歷史上並不缺乏當時與台友好的美政府為了實現美國外交利益而犧牲台灣的相關案例，例如前總統尼克森（Richard Nixon）違背他曾在1970年做出「絕不出賣台灣」的承諾，在美陸建交前幾乎同意了北京的要求，甚至告知大陸在他下一個任期，華盛頓將斷絕與台灣的所有軍事和外交關係。

郝志堅在以美前總統雷根（Ronald Reagan）為例，曾與台友好的雷根在1980年美國總統大選期間曾承諾與台灣重建外交關係，但選後不但沒實現，其任內還與北京簽下了對台灣軍售不利的「八一七公報」，還為美對陸出售武器清出一條道路。

回到當下，郝志堅表示，川普10月11日宣布美陸貿易談判中取得突破，大陸每年將大買400億美元農產品，美陸正處於「愛情盛宴」，但這讓人聯想，在台灣問題上讓步會否被包含在「第二階段」還是「第三階段」協議中？

郝志堅進一步分析，在川普「交易的藝術」一書提到，達成重大協議的方式是在談判桌上保持強勢立場，並讓對方相信你有他們真正想要的東西，川普最近與庫德人的關係以及他的經商風格，川普可能會試圖利用美對台支持作為「杠杆」，尋求北京讓步。

郝志堅說，川普在2016年大選期間也未讚揚過台灣的民主，相反地，他還指責台灣偷走了美國人的工作。另外，在華盛頓郵報資深記者伍德沃德《恐懼：川普入主白宮》一書中也透露，在抱怨美國繁瑣的國防承諾後，川普向他的國安顧問詢問：「我們從保護台灣得到了什麼」？

郝志堅總結，常被稱為「交易型總統」的川普，很有可能把台灣扔到公車下，這意味無法預見外交政策問題的台灣政府必須做好準備，制定抵銷美國重大戰略調整影響的政策。他建議，對大陸採取更務實的態度，應該是台灣執政者最重要的課題。

(中時電子報)