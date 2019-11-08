台中市立委第一選區國民黨參選人林佳新，有最強菜農之稱，立法院副院長蔡其昌是否感到威脅，蔡8日還是老句話「我的對手是自己！」他強調，現階段應該如何讓蔡總統當選連任，把中華民國主權固住，這比他自己選舉更重要，會持續加油爭取更多人認同。

針對台中市的海線比較藍法，蔡其昌表示，台灣沒有地方是決對的藍或綠，以他經驗來說，他一來這裡是艱困選區，但只要願意跟鄉親在一起，有表現，藍天都會變綠地，台中是如此，其他地方也是如此。

至於最強菜農是否威脅到他，蔡其昌重申，他的對手就是自己，如果沒有辦法超越蔡其昌，對鄉親而言很可惜，一定要比昨天還要好，得票要贏過以前，所以他每天都跟自己賽跑，

蔡其昌說，他要做的事很多，不在乎誰來選，選舉是一時，他穿布鞋、牛仔褲，4年來上山下海都做同樣的事，選舉是檢驗過去4年為土地、人民所奉獻的努力罷了，4年來就已經決定這場選舉的勝負，所以他戰戰兢兢面對選民所託負的工作。

蔡其昌指出，現階段，應該如何讓蔡總統當選連任，把中華民國主權固住，讓自由民主生活在台灣不受影響，這是比他自己選舉更重要的，會持續加油爭取更多人認同。

(中時 )