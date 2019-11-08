市長魏嘉賢今到商店關心，表示滿意，若有需要也請店家提供更多商品服務。（花蓮市公所提供／王志偉花蓮傳真）

因應營業場所的特殊性，便利商店有販售白飯及鴨蛋，提供有特殊需求者購買。（花蓮市公所提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮市立殯儀館首度引進便利商店，提供治喪民眾便民服務，開張後反應很好，為因應治喪民眾需求，商店營運時間也從清晨6點半營運，並延長至晚上10點才休息，不同還有，便利商店裡販售白飯及鴨蛋，提供有特殊需求者購買，花蓮市公所說，因營業場所的特殊性，市殯便利商店的店員不會喊「歡迎光臨」或「謝謝光臨」，還請大家見諒。

花蓮市長魏嘉賢8日前往市立殯儀館，聽取殯葬所長陳柏欣對商店營運現況的說明。陳柏欣說，試營運至今，消費者回響熱烈且都很認同，和安商行店長陳岸燕說，目前店裡陳設500多種商品的便利商店，未來將視需求逐步增加，並考量到無障礙的需求，在階梯處旁還設有愛心鈴，有需求的民眾只要一按，店長即可到場服務。

魏嘉賢表示，市立殯儀館從1976年使用至今已43年，因為距離最近的商店要一公里左右，相當不方便，尤其殯儀館外道路經常是車流量尖峰，也曾經發生家屬為了買些用品，才出殯儀館就發生車禍憾事，市公所考量家屬需求性，突破相關法規，首度引進便利商店，也感謝市民代表會支持，並有效活化市有房舍。

市公所資料顯示，從醫殯分流在兩年前實施後，市立殯儀館每月平均入館亡者由65人大幅增加至每月92人，每月到館弔唁治喪民眾估計高達10萬人次，以致市立殯儀館的服務從原有的治喪之外，也增加更多的服務熱忱與人文關懷。而便利商店的進駐，不僅滿足民眾需求，也因改變殯葬文化，提升殯葬服務品質。

(中時 )