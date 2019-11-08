北市菜園里里長周世雄2018年參選時，被指控提供到府「免費水電健檢」，檢方認定市價約值500元，依違反選罷法將他起訴，案經北院審理後，日前認定周的行為沒有500元的價值，一審判周無罪，周世雄8日受訪表示，遭控「賄選」1年多來，他受到不少人質疑，有心人持續拿此事攻擊他，很感謝法院還他清白。

無黨籍的周世雄表示，他去年投入里長選舉，推出「老屋免費水電健檢」的里民服務，做法是他帶著自己購買的紅外線檢測儀，到民眾住處用儀器照射家中電箱，溫度若超過50度，代表電線負載較高、過熱，他就會提醒住戶要注意，可能要請專業的水電工來處理，類似服務台電公司也有免費提供。

檢方認定周的行為是賄選，將他調查、法辦，事後周雖當選里長，但1年多來飽受有心人攻擊，放話說他「里長快沒得幹了！」、「隨時都要重選！」里民也是議論紛紛，讓周世雄非常無奈。

台北地院日前刑事判決出爐，合議庭認為，周世雄拿檢測儀「照一下」，操作十分簡單，不具水電技師資格的民眾也能自行購買儀器測試，並無檢方指控的300元至500元的價值，實難認定周世雄以此賄選。

合議庭也指出，我國選舉期間，很多候選人常舉辦各種造勢爭取選民注意，包括醫師義診、髮型師義剪、律師免費法律諮詢等時有所聞，若以這種方式就能影響選民投票動向，已忽略類似活動的公益性質，更低估我國近年民主發展的情形，判決周世雄一審無罪。

(中時 )