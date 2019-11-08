Erika劉艾立為電影《我的拳王男友》演唱主題曲〈你是我英雄〉，過去她曾為動畫電影《魔髮精靈》的中文版配音、及電視劇《深夜食堂》魚鬆飯單元的插曲，但這次配唱和以往有很大不同，坦言最大挑戰「要以邊唱邊演的方式詮釋，十分具有挑戰力，除了自己的情感，也要配合畫面上演員的表情及嘴型，揣摩角色的情緒及個性，為此下了不少功夫，希望能感動觀眾」。

身為資深作曲家、亦是電影《我的拳王男友》音樂監製的金培達，找來Erika為電影女主角杜小鵑代唱。（華納音樂提供）

身為資深作曲家、亦是電影《我的拳王男友》音樂監製的金培達，找來Erika為電影女主角杜小鵑代唱，他讚Erika完美詮釋角色的情感和遭遇，令人驚艷。Erika說，十分佩服金老師能從歌聲聽出共鳴位置，進而調整發聲的力道及嘴型，短短2天的配唱過程獲益良多，「這首歌音域和情感是所有歌曲裡最寬、最深的，前半段要唱得非常深情，最後卻要非常有爆發力，令她完全沉浸在音樂的氛圍中而深受感動」。不過她開玩笑地說道，「配唱結束後，整個身體像洩氣的皮球，癱在椅子上發呆許久，還一直發抖。」

Erika劉艾立為電影《我的拳王男友》演唱主題曲〈你是我英雄〉。（華納音樂提供）

電影《我的拳王男友》由被譽為「電影教父」的杜琪峰導演執導，香港明星向佐及實力派演員王可如主演，片中融入大量歌舞和搏擊元素，女主角杜小鵑的歌聲及演技亦備受肯定，贏得不少好評。Erika配唱時向太前來錄音室探班，聽完後也大讚Erika的歌聲為劇情加分不少，更直接預約戲劇系畢業的她參與下一部電影演出，Erika也趁此次合作機會順勢邀歌，也希望有機會演出大銀幕作品。

電影《我的拳王男友》主題曲〈你是我英雄〉由Erika劉艾立演唱。（華納音樂提供）

Erika劉艾立為電影《我的拳王男友》演唱主題曲〈你是我英雄〉。（華納音樂提供）

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