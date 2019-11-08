演員伊正擔任大使與警合作反賄選。（呂筱蟬攝）

因應2020總統及立法委員選舉將至，中壢警分局為維持乾淨選舉宣導反賄選，特別邀請知名帥氣熟男演員伊正，擔任該分局的宣導大使，他穿上警察制服，與分局長劉印宮共同拍攝短片，希望以警察嫉惡如仇、正義凜然形象，遏止選舉歪風。

伊正畢業於台灣大學政治學系，1990年拍攝電影出道，其後於台灣演藝界持續耕耘努力，多次飾演警察正面形象，深得觀眾喜愛，至今連接演許多電視戲劇，受到婆婆媽媽喜愛，他也說，警察平日打擊犯罪、為民服務等工作繁忙，這次能受邀合作擔任反賄選大使，也感到榮幸。

這次伊正穿上新式的警察戰術型制服，顯得帥氣有型，並和中壢警分局長劉印宮共同以「反賄選、斷黑金，選前發黑金，選後變黑心，向賄選說不！」等口號宣導反賄選。

劉印宮表示，日前分局也召開中壢區查賄座談會，結合三方力量查賄，勢必能大幅提高查緝能量與力度，以期能夠淨化選前治安，端正選風。

(中時 )