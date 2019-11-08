嘉義市議員鄭光宏關心市府爭取球隊進駐及市立棒球場整修工程。（廖素慧攝）

味全龍隊小龍女艾蜜絲搭嘉義市66路公車看棒球。（廖素慧攝）

味全龍主場選定新竹市立棒球場，嘉義市爭取未果，市議員鄭光宏8日詢問市府如何因應？市長黃敏惠說，第一時間聽到消息感到遺憾，但不會放棄繼續爭取球隊進駐拚運動經濟，9、10日兩天味全龍大戰澳洲阿德雷德球賽，歡迎球迷搭66路公車到場觀賽。

鄭光宏說，黃市長拚運動經濟，一直積極爭取味全龍重返中華職棒後成為進駐為主場，明、後天（9、10日）味全龍與澳洲阿德雷德巨人隊的台澳交流賽在嘉義市立棒球場開打，本月4日味全龍卻宣布主場在新竹市，而新竹市立棒球場2022年才完工啟用，請問黃市長的心情如何？嘉義市真的出局了嗎？嘉義市立棒球場整修計畫及進度如何？

黃敏惠說，第一時間獲知感到遺憾，但嘉義市是棒球發源地，有特殊條件可以拚運動經濟，仍會繼續辦好味全龍與澳洲阿德雷德球隊的2場比賽，相信只要認真努力還是有希望振興棒運。

嘉義市政府鼓勵民眾搭公車看棒球，味全龍隊小龍女艾蜜絲體驗搭車的便利。（廖素慧攝）

教育處長林立生說，市立棒球場將整修為符合職棒的標準場地，包括天然草皮、LED燈看板、消防設備、看台座椅等，細部規畫設計將送體育署審查，預定明年1月招標，2月高中木棒聯賽後，3月間施工，工期7、8個月，明年底諸羅山盃少棒賽開打前完工啟用。

林立生說，上月14日在教育部體育署見證下，市府與味全龍簽署運動經濟產業策略聯盟，共同促進運動經濟，提昇嘉義市五級棒球扎根發展，共創政府、球團、市民三贏。

(中時 )